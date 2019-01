Mega-lening van 150 miljoen maakt nieuwbouw Isala in Meppel mogelijk

updateZiekenhuis Isala in Zwolle leent 150 miljoen euro van de Europese Investeringsbank, onder meer om de geplande nieuwbouw van het Diaconessenhuis in Meppel mee te financieren en te investeren in zorg-innovaties. Isala is een van de eerste top-klinische ziekenhuizen die in aanmerking komt voor een lening van deze bank.

Nieuwbouw van het ziekenhuis in Meppel is al geruime tijd in voorbereiding. Eind dit jaar moet de bouw beginnen. Hoeveel geld hiermee gemoeid is wil Roel Venema van de Raad van Bestuur van Isala nog niet kwijt omdat de aanbesteding nog loopt, maar het gaat in elk geval om tientallen miljoenen.

Gamma Knife

De lening wordt verder verder gebruikt voor de renovatie van de polikliniek in Kampen, modernisering van de ‘oudbouw’ die nog op het terrein van Isala in Zwolle staat en de aanschaf van nieuwe diagnostische- en behandelapparatuur. Zo krijgt Isala de beschikking over een Gamma Knife, een apparaat om hersentumoren zeer gericht mee te bestralen. Ook steekt Isala een deel van de lening in het verder ontwikkelen van het elektronisch patiëntendossier.

Lage rente

De Europese Investerings Bank (EIB) is de bank van de Europese Unie voor langlopende leningen. Isala kwam bij de EIB terecht vanwege de gunstige voorwaarden, zegt Roel Venema van de Raad van Bestuur. De bank hanteert een lage rente, een langere looptijd en veel flexibiliteit. ,,Ook voor de banken waar we normaal zaken mee doen is het plezierig dat er mede-financiers zijn.” Een extra lening aangaan voor een dermate hoog bedrag is volgens hem verantwoord voor het ziekenhuis, dat er enkele jaren geleden niet zo rooskleurig voor stond. ,,We hebben de zaken nu financieel weer aardig voor elkaar, anders hadden we deze lening niet kunnen krijgen. Het is ook een teken van vertrouwen van de EIB.”

De laatste keer dat Isala zo’n grote lening aanging was bij de nieuwbouw in Zwolle. Toen ging het om een bedrag van meer dan 300 miljoen. Een deel van de nieuwe lening is ook bedoeld voor aanpassingen in de nieuwbouw. Dat is niet vreemd, zegt Venema. ,,Het zorglandschap verandert voortdurend. Dat betekent dat je af en toe aanpassingen moet doen aan deze gebouwen.”

De EIB-lening wordt ondersteund door het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), ook bekend als het plan-Juncker.