Mega-operatie Rijkswaterstaat: borden wisselen op snelwegen voor lagere maximum snelheid

Bij enkele wegen in de regio waar nu nog 130 kilometer per uur gereden kan worden, staan al borden met 120 erop. Wel is er nog zwarte tape overheen geplakt. In de nacht van maandag op dinsdag wordt de tape eraf gehaald en worden de borden waar ‘130' op staat weggehaald. De afgelopen dagen heeft wegbeheerder Rijkswaterstaat al voorbereidingen getroffen. ,,Alles moet die nacht klaar zijn. Een goede voorbereiding is erg belangrijk omdat de meeste tijd gaat zitten in het neerzetten van de borden”, zegt woordvoerder Thijs Scheres.