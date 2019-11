Mega-opknapbeurt Weeshuispassage als gangmaker voor Broerenkwartier Zwolle

update Bestelbus­je en woning beschoten in de wijk Holten­broek in Zwolle

27 november De politie heeft woensdag om 17.00 uur melding gemaakt van een schietpartij aan de Palestrinalaan in Zwolle. ‘Vanmiddag rond 12.45 uur is er geschoten op een bestelbusje en een woning’. Het is het derde schietincident in twee maanden tijd in dat deel van Zwolle.