Megagroei van aantal megastallen in Oost-Nederland

PollHet aantal megastallen in Nederland is fors toegenomen. In zeven jaar tijd is het aantal grote boerenbedrijven gegroeid met 76 procent: van 456 in 2010 naar 801 in 2017. In Oost-Nederland is de stijging nog groter.

In Nederland leven per jaar 75 miljoen dieren in een megastal. De toename komt vooral doordat het melkkoe-megastallen meer dan verdubbelden van 197 naar 439. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research uitgevoerd in opdracht van Wakker Dier.

,,Schaalvergroting van landbouwbedrijven zet door", verklaart onderzoeker Jaap van Os van de Wageningen Research. ,,Megastallen schieten niet als paddenstoelen uit de grond, want elk jaar stopt 2 à 3 procent van de landbouwbedrijven. De rechten van de bedrijven die stoppen worden overgenomen: bestaande stallen worden groter.”

Oost-Nederland

In de oostelijke provincies is het aantal megastallen in zeven jaar tijd fors toegenomen. Overijssel telde er 36 in 2010. In 2017 waren er 69 megastallen, een groei van 92 procent. In Gelderland groeide het aantal megastallen van 48 naar 88 (+83 procent). In Flevoland ging de groei minder hard: van 24 naar 39, een groei van 63 procent. Noord-Brabant had in 2017 met 211 megastallen de meeste grote stallen van alle provincies. Daar kwamen 85 megastallen bij sinds 2010, een groei van 67 procent.

Als één locatie 10.000 à 12.000 vierkante meter stal heeft en er meer dieren leven dan 220.000 vleeskuikens, 120.000 leghennen, 7.500 vleesvarkens, 1.500 geiten of 250 melkkoeien wordt het een megastal genoemd.

Verbieden

Wakker Dier vindt dat de overheid megastallen moet verbieden. ,,Brand of ziekte treft direct ontzettend veel dieren,’’ betoogt bestuurder Anne Hilhorst. In 2017 kwamen bij een brand in Gelderland ruim 20.000 varkens om, dat wordt de grootste stalbrand ooit genoemd. Tegen verspreiding van bijvoorbeeld vogelgriep moeten soms in één klap meer dan 40.000 dieren worden gedood. Toch is het volgens wetenschapper Van Os in megastallen vaak beter gesteld met de gezondheid van dieren, omdat die meestal moderner zijn.

Zolang het vee goed wordt verzorgd maakt een grote of kleine stal niet zoveel uit. Het aantal megastallen groeit snel. Wat vind jij? Prima, een agrarisch bedrijf runnen kan tegenwoordig echt niet meer zonder megastal. (22%)

Verschrikkelijk, megastallen moeten verboden worden. Het leed is niet te overzien als het misgaat. (22%)

Zolang het vee goed wordt verzorgd maakt een grote of kleine stal niet zoveel uit. (56%)