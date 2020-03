Megahal Sport XL nabij stadion van PEC Zwolle eind dit jaar klaar

Henk en Jannie uit Heino willen met de camper van Portugal naar Nederland, maar dat is een hele klus

19 maart Henk (75) en Jannie Veltmaat (72) uit Heino dachten een week geleden in hun camper van een onbekommerde vakantie te kunnen gaan genieten in Portugal. Het echtpaar is echter net als de rest van Europa door het coronavirus in een bizarre film beland. Ze willen in deze onzekere tijden zo snel mogelijk terug naar Nederland en dat heeft nogal wat voeten in de aarde.