Megasloopklus bij station Zwolle begonnen, hier en daar verbaasde reizigers

De treinloze zestiendaagse op station Zwolle is vanmorgen van start gegaan. De spoordienstregeling is vervangen door busvervoer en dat blijft de komende twee weken zo. Het station zelf ligt er verlaten bij, op het busstation aan de achterzijde na.

Informatie

Aan de Hanzelaan staan kleine kluitjes mensen te wachten op bussen, het treinvervangend vervoer. De meesten waren op de hoogte van het stilliggende treinverkeer. ,,Het is nu eenmaal zo", zegt Matea. ,,Ze moeten toch een keer kunnen werken. De komende tijd moet ik nog wel vaker in de weekenden met het openbaar vervoer. Ach ja, dan duurt het iets langer." Volgens NS-medewerkers die op strategische plekken verdwaalde reizigers opvangen en doorverwijzen, zijn er toch nog veel verbaasde gezichten. ,,Vooral veel mensen van middelbare leeftijd", aldus de medewerker. ,,Die maken waarschijnlijk niet zo vaak gebruik van de trein en komen er nu pas achter dat ze niet rijden. De meeste jongeren weten het wel. Maar maandag is de 'echte test' als reizigers naar hun werk of school moeten. We gaan het zien."

Volgens Anita Boonstra van NS zijn de mensen in de hesjes ook echt wel nodig. ,,Reizigers willen graag bevestiging dat ze goed zitten nu ze van het stramien moeten afwijken", zegt Anita Boonstra van NS. Vooralsnog is de capaciteit van de ingezette bussen volgens NS 'ruim afdoende'.

Geen staking

Deze busdiensten vallen buiten de stakingsacties in het streekvervoer (het zijn contractpartners van NS die veelal met toeringcarbussen rijden). NS meldt vooralsnog geen incidenten. Treinreizigers in de richting Zwolle stoppen vandaag al in Kampen-Zuid, 't Harde, Ommen, Olst en Meppel, waar bussen zorgen voor de ritjes naar Zwolle of naar tussenliggende stations of via een ingewikkelde netwerk voor doorgaande reizigers van Meppel naar 't Harde.

Megasloop

ProRail is in het holst van de nacht al meteen begonnen met de mega sloopklus, die tot 15 juli alle energie zal vergen: het slopen van sporen en aan de oostkant van het station.. De Gordiaanse knoop die daar in anderhalve eeuw tijd ontstond, wordt dapper doorgehakt, 70 wissels verdwijnen en de spoorroutes naar Deventer, Leeuwarden, Groningen, Ommen/Emmen en Twente worden er vereenvoudigd: iedere treinverbinding krijgt in het vervolg zijn eigen spoorroute (corridors, zeggen de deskundigen) en een eigen perron.

Tijdwinst

In 2022 moet de operatie leiden tot een tijdwinst van minuten: geen enkele trein hoeft meer te wachten op een collega-trein, en storingsgevoelige wissels die niet nodig zijn maar op het emplacement toch voor fikse vertragingen kunnen zorgen, zijn weggehaald. Treinen rijden straks niet meer met 40 op Zwolle aan maar met 80 en op het laatste stukje 60.