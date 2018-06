Megasloopklus bij station Zwolle begonnen

De treinloze zestiendaagse op station Zwolle is vanmorgen van start gegaan. De spoordienstregeling is vervangen door busvervoer en dat blijft de komende twee weken zo. Het station zelf ligt er verlaten bij, op het busstation aan de achterzijde na.

Geen staking

Deze busdiensten vallen buiten de stakingsacties in het streekvervoer (het zijn contractpartners van NS die veelal met toeringcarbussen rijden). NS meldt vooralsnog geen incidenten. Treinreizigers in de richting Zwolle stoppen vandaag al in Kampen-Zuid, 't Harde, Ommen, Olst en Meppel, waar bussen zorgen voor de ritjes naar Zwolle of naar tussenliggende stations of via een ingewikkelde netwerk voor doorgaande reizigers van Meppel naar 't Harde.