Mehdi uit Hattem haalt radeloze dakloze man in huis: ‘We speelden op de PlayStation en aten een uitsmijter’

De schemering begint al wat in te vallen op een regenachtige, koude dag als Mehdi Guizani (35) - hij is op de fiets onderweg vanuit Zwolle naar Hattem - een man aantreft in het Engelse Werk, het park langs de IJssel. De man heeft modderige kleding, is nat van de regen. ,,Ik vermoedde: die wil hier gaan slapen. Maar het was koud, zijn kleding nat. Oh mijn God, dacht ik, vreselijk. Dus ik sprak hem aan. Hij was huiverig, sprak matig Nederlands, wel Engels. Pas toen ik in het Arabisch begon te praten, kon ik hem wat geruststellen.’’