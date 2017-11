Meine Boonstra uit Zwolle wint Gouden Mijter: 'Ik ben meer dan blij'

Overijssel stapt het vaakst op de fiets

14:22 1.001 kilometer per jaar. Dat is wat een gemiddelde inwoner van Overijssel aflegt op de fiets. Hiermee is Overijssel koploper in Nederland. Dit blijkt uit cijfers die het CBS naar buiten bracht over fietsgedrag in Nederland. Vlak onder Overijssel staat de provincie Utrecht, met gemiddeld 959 fietskilometers per inwoner.