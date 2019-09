Meisje (15) in Zwolle bedreigd en beroofd met pistool: ‘Ze is in shock’

Pistool

,,Mijn dochter is in shock’’, zegt (stief)vader Frank Mutz. ,,Het is te gek voor woorden dat zij zo'n jonge meid bedreigen. Of het nou een echt pistool was of niet, dat maakt niet uit.’’ Zijn dochter ging gisteravond rond een uur of 19.00 uur op de fiets naar haar vriend. Ze ging bij de Pottenbakkerstraat via een fietspad de Hasselterdijk op. Daar stapte zij van haar fiets af, om haar vriend te bellen. ,,Vier of vijf jongens stonden bovenaan de dijk. Toen zij van haar fiets stapte, kwamen zij op haar af. Een blonde blanke jongen van een jaar of zestien richtte een pistool op haar. Hij schreeuwde: ‘Hier met die kankertelefoon van je’’’, vertelt Mutz. ,,Vervolgens fietsten de jongens weg richting het winkelcentrum, mét de telefoon van mijn dochter.’’