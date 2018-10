Meisje (16) al urenlang vermist in Zwolle

Opnieuw protest tegen Zwarte Piet in Zwolle

16:27 Actiegroep Theater voor Iedereen gaat opnieuw actie voeren tegen de komst van Zwarte Piet naar Zwolle. De groep roept op om een brief te delen met de burgemeester, wethouders, raadsleden en anderen die betrokken zijn bij de sinterklaasintocht. ‘Anno 2018 is Zwarte Piet onacceptabel! Help mee de gemeente een tegengeluid kenbaar te maken.’