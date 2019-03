Meisje door brandweerlieden uit de IJssel bij Zwolle gehaald

Volgens woordvoerder Diana Inkelaar van Veiligheidsregio IJsselland is het meisje door brandweerlieden uit het water gehaald en aan wal gebracht. Daar is zij overgedragen aan ambulancepersoneel en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. ,,Zij was op dat moment bij kennis.” Hoe het meisje in het water is geraakt, is vooralsnog onbekend. Voor het incident werd ook een traumahelikopter opgeroepen, die later weer is afgemeld.