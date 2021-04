Melding steekpartij in Zwolle: politie begeleidt ambulance met slachtoffer naar het ziekenhuis

Wil jij de allereer­ste zijn die geniet van een biertje op het terras? Onderne­mers uit Zwolle beginnen een veiling

30 maart Bieden op de allereerste ervaringen ná de lockdown. Vanaf morgen kun je dat doen via de Zwolse website van de AllerAllerEerste. Denk aan het eerste koude biertje op het zonovergoten terras of het bezoeken van de eerstvolgende theatervoorstelling. ,,Het is als het kopen van een staatslot: de voorpret is al de helft van de lol.”