Meldingen huiselijk geweld blijven liggen in regio IJsselland

De directie spreekt van een ‘zorgelijke situatie‘ maar benadrukt dat meldingen over acuut gevaar altijd meteen opgepakt worden.

Veilig Thuis IJsselland werkt in Zwolle, Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland. De organisatie onderzoekt meldingen van huiselijk geweld en bepaalt wat er moet gebeuren. Daarna wordt de zaak overgedragen aan hulpverleningsinstanties.

Quote Het is niet goed als zaken blijven liggen. Mensen melden het niet voor niets Ellen Rooijers, Veilig Thuis IJsselland

De stijging van het aantal meldingen met 35% heeft te maken met nieuwe wettelijke regels. Die verplichten beroepsgroepen zoals het onderwijs, (huis)artsen, dagverblijven en sociaal werkers om altijd een melding te doen bij Veilig Thuis, ook als ze zelf al hulp in gang hebben gezet.

Extra personeel

,,We hebben nu te maken met veel meer meldingen dan we aankunnen", zegt directeur Ellen Rooijers van Veilig Thuis IJsselland. ,,Dat is zorgelijk, het is niet goed als zaken blijven liggen. Mensen melden het niet voor niets.” Veilig Thuis heeft de gezamenlijke gemeenten verzocht om 260.000 euro voor extra personeel.

Rooijers benadrukt dat acute meldingen en crisissituaties altijd opgepakt worden en dat álle aangemelde zaken binnen vijf dagen beoordeeld worden. ,,Het is niet zo dat meldingen dan helemaal niet bekeken worden. Ook houden we tussentijds contact en het kan dus ook zo zijn dat er ontwikkelingen zijn waardoor we een melding toch eerder in behandeling kunnen nemen."

Wat voor soort meldingen nu op de plank liggen kan Rooijers niet zeggen. ,,Elke situatie is weer anders. Je kunt niet zwart-wit zeggen: dit soort zaken doen we wel meteen en dat soort zaken niet."

Positief