Meldpunt overbodige regels in Zwolle overbodig? Slechts één melding na drie jaar

Zwaargewon­de bij woning­brand in Zwolle: ‘Door het raam zag ik een grote, oranje vuurbol’

Een man is vanochtend zwaargewond geraakt bij een woningbrand in de De Ruyterstraat in Zwolle. De politie sluit brandstichting uit. In de woning waren ook katten aanwezig, waarvan in ieder geval één weer is teruggevonden. ,,Enorm heftig.”

19 november