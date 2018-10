Meldpunt SP-jongeren Zwolle voor onterechte bemiddelingskosten

Maxx Vastgoed

ROOD zegt geïnspireerd te zijn door een recente rechtszaak tegen makelaar Maxx Vastgoed. De rechter oordeelde dat het bedrijf onterecht kosten in rekening bracht bij een huurder in Zwolle, omdat het bedrijf de aangeboden woning al in portefeuille had namens de verhuurder. Eigenaar Sylvio Ekkel van Maxx zei het niet eens te zijn met de uitspraak, maar hoger beroep was in deze zaak niet mogelijk dus er zat niets anders op dan het bedrag terug te betalen.