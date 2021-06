Melissa (15) uit Zwolle speelt bij het andere Oranje én het échte Oranje: ‘Een droom die uitkomt’

update Man uit Hardenberg vernielt 27 auto’s op beruchte parkeer­plaats in Zwolle

20 juni Aan de Nijverheidstraat in Zwolle zijn zaterdagavond 27 geparkeerde auto's vernield. Een 27-jarige man uit Hardenberg is op heterdaad betrapt en door de politie in de kraag gevat. Op het parkeerterrein onder het talud van de A28 zijn in het verleden vaker vernielingen en autokraken gepleegd.