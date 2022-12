Melkbus krijgt op oudejaarsdag in Zwolle flink minder ruimte: ‘Te veel klachten en te dicht bij woningen’

Politie zoekt dader van laffe daad in Zwolle: vrouw (59) van haar e-bike beroofd terwijl ze bloedend op straat ligt

Een 59-jarige vrouw is in Zwolle op een laffe manier van haar e-bike beroofd. Terwijl ze door een val bloedend op straat lag, werd haar fiets door een man meegenomen. Ook zaten er in haar fietstassen waardevolle spullen.

9 december