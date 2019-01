Mening Zwollenaren ‘heel belangrijk’ bij zoektocht nieuwe burgemeester

In de Stadkamer is vrijdagmiddag de website zwolle.nl/mijnburgemeester gelanceerd, waarop Zwollenaren tot en met 27 januari een enquête kunnen invullen. Ook kunnen ze daarvoor terecht in de Stadkamer, het Stadskantoor en komende vrijdag in drie wijkwinkelcentra. Rots: ,,De uitkomsten vormen de basis van waaruit we gaan werken. Heel belangrijk dus. Daarnaast spreken we met functionarissen die beroepshalve met de burgemeester te maken hebben, zoals de politiechef en vrijwilligersorganisaties. En ook de acht fracties en de ambtelijke organisaties geven hun input.’’