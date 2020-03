Meningen van ouderen via symposium in Zwolle naar ministerie: ‘Zo heeft het laten horen van je stem echt zin’

Tbs dreigt voor Zwollenaar die vriendin ‘het hele huis door’ sloeg

15:04 Ze hadden ruzie op Kerstavond 2018 en niet zo’n beetje ook. De 36-jarige Etienne W. uit Zwolle kwam er dus niet meer in bij zijn vriendin in Apeldoorn. Een dag later liet ze hem toch binnen, maar dat had ze beter niet kunnen doen. W. sloeg haar ‘het hele huis door’. In het trappenhuis van de flat vielen ze in een worsteling samen van de trap. Daarbij brak zij haar rug.