Menistenbrug in Zwolle permanent op slot voor autoverkeer

video Rockband Money & the Man uit Zwolle brengt eerste album uit

18:29 De twee mannen van de Zwolse band Money & the Man kijken zenuwachtig uit naar vanavond: het concert in Hedon dat hoort bij het uitbrengen van hun allereerste album. Het rockduo Henk Wesselink en Ymte Koekkoek is druk bezig met de opbouw van hun eerste uitverkochte concert in Hedon.