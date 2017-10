'Mensen in de rapwereld nemen zichzelf te serieus'

Het moest een plaat worden waar ze alles konden instoppen, zegt Siemonsma. Professioneler en verfijnder dan hun eerste album. De bouwstenen voor het album werden gelegd in februari 2016, in Kijkduin, zegt Léon: ,,Net als alle rappers tegenwoordig zijn we in een vakantiehuisje gaan zitten. Gewoon een week niks anders doen dan muziek maken. Je zit op elkaars lip, dus je moet ook wel." Thomas: ,,De beat was constant aan het spelen. Er was een soort gezonde competitiedrang om samen iets heel moois te maken." Siemonsma en Sloothaak zijn de rappers, Hofstra was verantwoordelijk voor de beats. ,,Op de vorige plaat waren de beats meer soulful, nu is het wat meer funky met elektronische invloeden."

'Mooi toch'

Het album heet 'Mooi toch', verwijzend naar een uitspraak die ze vaak gebruiken, vertelt Siemonsma. ,,Als iemand een deuk in mijn auto rijdt, zou een van hun bij wijze van spreken kunnen zegge: ah, da's mooi toch." Voordat het album uitkomt worden een paar singles uitgebracht en wil het trio een aantal gekke acties op touw zetten. ,,Daar staan we toch ook bekend om", zegt Sloothaak, verwijzend naar een crowdfundingactie die de groep vorig jaar opzette met de verkoop van Barbecuetasjes.

Humor

Op 'Mooi Toch' staat net als hun debuutalbum veel humor. Caberap, noemen ze het zelf. Léon: ,,Mensen nemen ze zichzelf heel serieus tegenwoordig, vooral in de rapmuziek. We willen een beetje een tegenreactie laten horen. Maar we zijn ook gewoon zo, we kunnen niet anders." Een van de nummers, 'Mijn papa is een ambtenaar', verwijst naar het nummer Papa was a rolling stone, zegt hij. ,,Het is een lofzang op onze vaders die ook echt ambtenaar zijn. Maar dan wel op een grappige manier, bijvoorbeeld dat ze de hele dag koffie halen."