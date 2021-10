Menstruatiearmoede levert ook in Zwolle veel verborgen leed op

Het is een klein kastje, op de hoek van de straat. Of in een winkel. Gevuld met wat gratis maandverband, een paar tampons. Zo’n kastje kan een hoop ongemak wegnemen. Want een op de twaalf meisjes in Zwolle heeft wel eens last van menstruatiearmoede oftewel een moment in haar leven geen geld gehad om menstruatieproducten te kopen. In plaats daarvan gebruikt zo iemand bijvoorbeeld wc-papier of vodden.