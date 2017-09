Meppeler bruidspaar sluit 47 feestgangers op

Marloes (25) en Michael (26) Bisschop uit Meppel vierden hun bruiloft in The Great Escape in Zwolle. Ze sloten hun 47 gasten, gehuld in feestkleding, op en lieten ze het ontsnappingsspel Prison Cell spelen. Vijf vragen aan Marloes Bisschop.

Waarom in vredesnaam?

,,We wisten zeker dat we op onze trouwdag iets met onze gasten wilden doen. We wilden niet alleen zitten, eten, zitten en eten. Het idee was om met bootjes door Giethoorn te varen, maar we moesten een optie hebben voor als het slecht weer werd. Toen we een escape room bedachten, vonden we dat zo’n gaaf idee, dat we dat sowieso wilden doen.”

Past dit echt bij jullie?

,,Dit vinden we leuk. We hebben de drie kamers, verschillende ontsnappingspellen, zelf gedaan om een inschatting te kunnen maken of we dit onze gasten aan konden doen. Opa’s en oma’s hebben we toch in de borrelruimte gelaten, die zijn wat minder goed ter been en je moet een beetje kunnen klimmen. We houden ervan om tegen verwachtingen in te gaan. We kwamen aan met onze gasten en zij verwachten dat we een ceremonie zouden houden. Die kwam niet. Gelukkig heeft het goed uitgepakt.”

Heeft het voor verbondenheid gezorgd?

,,Ja, we hebben daarna met de daggasten in Meppel gegeten en waar normaal op een bruiloft familie en vrienden in groepjes bij elkaar blijven zitten, zat iedereen bij ons door elkaar. Het ijs was gebroken. Het heeft de rest van de dag voor een goede sfeer gezorgd.”

Waarom deden jullie zelf niet mee?

,,De gasten werden in rondes onderworpen aan de setting van de Prison Cell, er bleven dus altijd gasten achter en het was leuker als het bruidspaar daar bij bleef. Medewerkers hebben me afgeraden om in mijn jurk met sleep deel te nemen. Ik kon ergens achter blijven haken. Michael en ik hebben op camera’s meegekeken en het was gaaf om te zien hoe onze familie en vrienden samenwerkten om eruit te komen.”

Heeft niemand in paniek op de noodknop gedrukt?

,,Het bruidsmeisje van zeven jaar vond het toch te spannend. Een medewerker heeft haar uit de kamer gelaten. Ze mocht op de camera’s meekijken en toen ze alle gasten daar zag, wilde ze toch weer meedoen met het spel.”