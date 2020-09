Meppeler Matthias M. krijgt tien jaar en tbs voor ‘puzzelmoord’ op Steenwijker Halil Erol

update Raadslid uit Zwolle stal 1200 euro uit fractiekas: ‘Dit is niet goed te praten’

15 september Swollwacht-raadslid Jeffrey Satoor de Rootas verlaat de Zwolse gemeenteraad omdat hij geld uit de fractiekas heeft gehaald. In een verklaring meldt hij dat hij geld aan mensen in zijn omgeving heeft gegeven. Het gaat om ongeveer 1200 euro. ,,Ik heb dit niet voor eigen gewin gedaan maar het is niet goed te praten’’, erkent het raadslid.