Mercedes vliegt spontaan in brand op kruispunt in Zwolle

Met video Goed nieuws voor Martin (60) uit Zwolle, die woedend was na plotseling weghalen van zijn bloemen

Zwollenaar Martin Dinkelberg (60) was heel boos nadat zijn fraai aangelegde bloementuintje werd weggehaald door groenbeheerder ROVA. Nu is er goed nieuws: hij heeft van de gemeente te horen gekregen dat hij het perkje in zijn straat weer naar hartenlust mag inrichten. ,,Collega’s gaven mij voor mijn verjaardag een perenboom.”

9 oktober