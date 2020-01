De 19-jarige Merdan I. uit Zwolle blijft voorlopig vastzitten op verdenking van een liquidatiepoging op plaatsgenoot Idris M. (26) in de Zwolse wijk Stadshagen. Hij is vorige week aangehouden en voorgeleid; de rechtbank heeft toen besloten dat hij nog zeker veertien dagen in bewaring blijft.

Idris M. werd vorig jaar september bij zijn woning aan de Van Disselstraat in Zwolle beschoten met een automatisch wapen; hij werd daarbij in zijn hand geraakt. De kogels vlogen in het rond in die straat; het incident leidde tot veel onrust in de wijk.

Vete

De schietpartij zou het gevolg zijn van een vete tussen verschillende drugsbendes. Merdan zou eerst voor Idris en zijn broertje gewerkt hebben als drugsverkoper en van hen de opdracht hebben gekregen een Zwolse rivaal uit de weg te ruimen. Dat wilde hij echter niet. Vervolgens zou hij die rivaal over het plan hebben geïnformeerd waarna besloten werd Idris juist uit de weg te ruimen. De advocaat van I. kan niets kwijt over de zaak omdat I. nog in beperkingen zit.

Verklaring

Een vorige week eveneens aangehouden maatje van Merdan is na het afleggen van een verklaring weer op vrije voeten gesteld. Die vriend vertelde bij de politie van Merdan te hebben gehoord dat hij Idris beschoten had; Merdan zelf ontkent dat.

Autobrand

De onrust in de Zwolse onderwereld duurt inmiddels al vele maanden; sinds de zomer waren er zeker vijf schietpartijen en tien autobranden. De meeste branden lijken gelieerd aan de ruzies. Afgelopen zaterdagochtend werd er weer een auto in brand gestoken, aan de Von Weberhof in Holtenbroek. Er was brandbare vloeistof op de banden gespoten. De brand werd echter snel geblust. De eigenaar van de auto, een man met een autobedrijfje op de Von Weberhof, stelt desgevraagd niets van doen te hebben met cocaïnehandel.

Burgernet

De Zwolse politie heeft deelnemers aan Burgernet, een platform waarop burgers de politie kunnen helpen door informatie aan te leveren, maandag een mailbericht gestuurd over de golf autobranden. Daarin verwijst de politie naar de autobrand van zaterdagochtend en roept ze het Zwolse publiek op te helpen om de autobranden te stoppen. Burgers wordt gevraagd verdachte situaties te melden.

Onderbuikgevoel