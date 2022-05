Met 111 kilometer per uur scheurde hij door een woonwijk in Zwolle: ‘Ik leer er niks van’

Voormalige financieel topman Jonathan van Noorse Broeders in beroep tegen celstraf

De voormalig financieel topman van geloofsgemeenschap de Noorse Broeders is in beroep gegaan tegen zijn veroordeling van 2,5 jaar cel. Apeldoorner Jonathan van der L. is in april veroordeeld wegens verduistering van miljoenen van de geloofsgemeenschap.

16 mei