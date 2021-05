Met 80 verschillende soorten wordt The Dublin House het whiskeywalhalla van Zwolle

Vrouw (75) krijgt verkeerde vaccin in Zwolse prikstraat, GGD bouwt extra check in

18 mei Een 75-jarige vrouw uit Wanneperveen die gisteren in de GGD-vaccinatiestraat in Zwolle was voor haar tweede Pfizer-prik is per ongeluk met AstraZeneca gevaccineerd. GGD IJsselland betreurt de ‘menselijke fout’ en zegt dat een extra check wordt ingebouwd om verwisseling voortaan te voorkomen.