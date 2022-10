Met ‘Alsnog Bedankt’ rapt Piet Junior een muzikaal eerbetoon aan leerkrachten, naar idee van Zwolse scholen

MET VIDEO Lennart Thy het goudhaan­tje bij winst PEC: ‘Een beetje spanning is wel oké, als je hem maar wint’

Lennart Thy was vrijdagavond de grote man bij de 3-2 overwinning van PEC Zwolle op Heracles. Met twee goals binnen drie minuten zette hij zijn ploeg in de eerste helft op rozen. Spannend werd het nog wel, maar na ruim honderd minuten voetballen trokken de Zwollenaren de overwinning over de streep. En dat is lekker, na drie wedstrijden zonder nederlaag.

15 oktober