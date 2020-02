Met de deelfiets naar de moestuin in Zwolles nieuwste wijk De Tippe

Eind van de middag, je komt thuis van je werk met de (natuurlijk elektrische) deelauto. Even langs de centrale plek aan het begin van de wijk waar je pakketje is bezorgd. Ook de online bestelde boodschappen van AH liggen daar al op je te wachten. O ja, en in het repair café is je koffiemachine gefikst, dus die kan ook meteen mee. Thuis zet je de deelauto weg in de buurtparkeergarage. Overstappen op de fiets en nog even langs de moestuin waar alle wijkbewoners een aandeel in hebben, om wat verse groente mee te nemen. Voor het toetje zorgen de kinderen vandaag: fruit uit de boomgaard waarvoor jij en vijf buren allemaal een stukje tuin opgeofferd hebben toen je hier kwam wonen.