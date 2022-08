Met de fiets naar Isala is op z’n minst een uitdaging: ‘Waar gaat het niét mis in de bewegwijzering?’

Vraag willekeurige fietsers, de fietsersbond of De Vries naar hun oordeel over de bewegwijzering voor fietsers richting- en bij Isala, en je krijgt antwoorden van dezelfde strekking: dat kan beter. ,,Waarom staan er bij ⁦Isala structureel amper fietsen en is de parkeerplaats voor auto’s altijd vol?’’, vroeg Zwollenaar Pierre Spaninks zich onlangs op Twitter af. ,,Omdat er geen enkele logische, bewegwijzerde route is.’’