Met de schoolpas naar de Mac in tijden van obesitas

Op de kinderafdeling ziet Bekhof met eigen ogen dat obesitas onder kinderen een probleem is. ,,Obesitas door ongezond leefgedrag is hét grote gezondheidsprobleem in de westerse wereld. Eén op de acht kinderen is te dik. Daar hebben ze afgezien van de lichamelijke gezondheid ook psycho-emotioneel heel erg last van”, zegt Bekhof. ,,Ze worden gepest, zitten niet lekker in hun vel. Dat vind ik voor kinderen eigenlijk het allerergste. Je wilt dat kinderen gelukkig opgroeien.”