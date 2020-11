Met deelauto naar plek waar trein niet komt, maar reiziger in Zwolle moet plek wel op tijd reserveren

Zwolle plant op 25 locaties bomen: ‘Ze schenken bewoners vertrouwen om hun gemeente groener te maken’

19 november De Provinciale Staten nam in 2018 een motie aan om 1,1 miljoen bomen aan te planten in de provincie Overijssel. Evenveel als er inwoners zijn dus, uiterlijk in 2023 te bewerkstelligen. Op tal van plekken werd gisteren de daad bij het woord gevoegd, waaronder ruim 25 locaties in Zwolle. Zoals de Ruusbroecstraat, waar Rob Veltman en Erik de Kruif een inheemse vogelkers en wilde appelboom toevoegden aan het Zwolse bomenbestand.