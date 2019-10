Met deze 11 (verrassende) tips ga je aangenaam de wintertijd in

videoWintertijd, we zitten er in ieder geval nog een paar jaar aan vast. Pas in 2021 is het waarschijnlijk dat er wat verandert. Tot die tijd moeten we ons door deze drempel in het jaar heen slaan. Hier 11 tips die een succesvolle overgang dit weekend naar de donkere maanden bespoedigen.

1. LICHT - Licht kan je helpen om zonder winterdip de komende maanden in te gaan. Gebruik een lichtwekker om op te staan, omdat daarmee de suggestie van een natuurlijke zonsopgang gewekt wordt. Ga overdag meer naar buiten dan je anders misschien zou doen. Er zijn apps die je visueel duidelijk maken hoeveel daglicht er beetje bij beetje uit je 24 uur wordt gehapt.

2. SLAPEN - Om de jaarlijkse discussie voor te zijn: Bij het ingaan van de wintertijd gaat de klok een uur achteruit. Daardoor kun je een uur langer slapen. Het is echter handiger voor je lichaam en geest om daar geen gebruik van te maken. Je kunt beter zaterdagavond een uur langer op te blijven dan je gewoonlijk doet en dan op je 'normale tijd’ weer opstaan. Regelmaat is sowieso beter voor iemand die slaapproblemen heeft: probeer alle dagen op hetzelfde tijdstip naar bed te gaan. Ook in het weekend.

3. RITUEEL - Mensen die van het slapen gaan een ritueel maken hebben kans om eerder de slaap te vatten, zo heeft de praktijk uitgewezen. Ga bijvoorbeeld na het eten in bad of onder de douche, trek vervolgens makkelijk zittende kleding aan, ga een boek lezen, drink wat thee en ga naar bed. Als je dit elke dag doet dan maakt het lichaam zich vanzelf klaar voor het slapen.

4. VERRASSEND - Je kunt natuurlijk met tegenzin de wintertijd ingaan, maar je kunt er ook een feestje voor jezelf van maken. Beloon jezelf met een uitje of een wandeling; iets wat je normaal niet doet zo vroeg op een zondagmorgen.

5. TROOST - Met het ingaan van de wintertijd is de biologische klok van veel mensen een paar dagen van slag. Daardoor kunnen ze ‘s avonds slechter in slaap komen en hebben ze ‘s ochtends veel moeite met opstaan. Maar, onderzoek toont aan dat meer mensen last van de overgang van wintertijd naar zomertijd dan andersom. Laat dat een troost zijn als je zondagmorgen duf in de badkamerspiegel kijkt. Ook dit gaat weer voorbij.

6. SPORTEN - Bewegen is altijd goed, dus zeker in deze periode. Want als je bij voorkeur 's morgens gaat sporten (en niet 's avonds) dan maakt je lichaam endorfine aan, waardoor je je energieker voelt. Dat bewegen mag ook een wandeling maken of fietsen naar werk of school zijn.

7. DIMMEN - Minder de smartphone tevoorschijn halen, korter tv kijken en de lichten dimmen. Het kan allemaal helpen om ondanks deze aanval op je bioritme door de wintertijd sneller in slaap te vallen. Niet voor niets bieden veel telefoons tegenwoordig al de mogelijkheid om bij het invallen van de duisternis ook je schermpje minder fel te laten zijn.

8. ETEN - Ieder mens heeft een biologische klok. De biologische klok zit in de hypothalamus in je hersenen en krijgt signalen van je oogzenuw. Daarmee worden belangrijke zaken geregeld, zoals je humeur en je eetlust. De afname van het licht kan bijvoorbeeld de behoefte aan snacken laten toenemen. Om overgewicht (en langere termijn diabetes 2) te voorkomen is het bij deze overgang in het jaar van belang goed op je eetgewoonten te letten.

9. JETLAG - We zijn dusdanig vervreemd van onze biologische klok, dat dat tot ongezonde situaties leidt, zegt chronobioloog Bert van der Horst in onderstaande video. De overschakeling van wintertijd naar zomertijd leidt volgens hem tot ongelukken. En tot een sociale jetlag. Maar volgens Van der Horst is er een oplossing: ‘in fase’ leven met onze biologische klok. Dus: Leef zo optimaal mogelijk volgens je gevoel van ‘avond- of ochtendmens’.

10. POWERNAP - Wie zich ondanks alle bovenstaande tips na een dag of wat (bij sommige mensen kan het wel zes dagen duren voordat ze weer in hun normale ritme zitten) nog steeds moe en humeurig voelt kan er voor kiezen 's middags een powernap te houden. Een slaapje van niet meer dan 20 minuten, waarna verfrist de dag voortgezet kan worden. Daar zijn apps en wekkers voor, maar een simpele oplossing is gaan liggen met een sleutelbos in je hand. Zodra je de ‘diepe slaap raakt’ ontspannen je spieren en laat je de sleutels vallen, waardoor je van het geluid weer wakker wordt.

11. KINDEREN - Voor met name peuters en pubers is het wennen aan de nieuwe tijd vaak het moeilijkst. Daar kan het best iets aan gedaan worden om langere tijd van te voren alle vaste elementen in een dag langzaam op te schuiven naar de nieuwe tijd. Dus het avondeten telkens tien minuten of een kwartier later. Maar dat is dan natuurlijk wel een proces waar je tijdig mee moet beginnen.

‘Je dag bepaalt je nacht’

Op ons verzoek heeft Marion Veltien, verbonden aan het Slaapcentrum van Isala in Zwolle, naar bovenstaande tips gekeken. ,,Het belangrijkste is inderdaad ritme, regelmaat en 's avonds afbouwen. Mensen realiseren zich niet dat dat wat je overdag doet bepaalt hoe je nacht wordt. Dus niet teveel koffie en cola drinken. En twee uur voor je gaat slapen alles dimmen. Niet alleen je blauwe lichtfilter op je telefoon aan, maar ook minder activiteiten ondernemen. En 's morgens bij het opstaan weer meteen vol aan de bak en zoveel mogelijk licht binnenlaten, dan weet het lichaam dat de dag gaat beginnen. Wie aanhoudende slaapproblemen heeft en bijvoorbeeld regelmatig slaperig is overdag kan zich via zijn huisarts laten verwijzen naar het slaapcentrum van Isala. Daar werken we dan onder andere wat wij ‘slaaphygiëne’ noemen; het ritueel dat nodig is om goed in te slapen”.