Met deze corona-armband uit Zwolle maakt Kamerlid tóch modestatement op Prinsjesdag

Onderzoek naar mysterieu­ze wapen­vondst Zwolle nog in volle gang: 'Kan nog enige tijd duren'

11 september Twee dagen nadat er in een bosje op landgoed Schellerberg in Zwolle wapens zijn gevonden, zijn politieagenten en militairen nog steeds druk met het onderzoek rond de vindplaats. Experts liepen donderdag opnieuw de hele dag af en aan, de politie meldt dat het onderzoek ‘nog enige tijd kan duren’, maar laat verder niets los over de grootschalige operatie.