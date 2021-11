Met deze foto won Marijn (24) uit Zwolle de fotowedstrijd van National Geographic

Zwolle trekt half miljoen uit tegen filerijden in Stadshagen, buurtbewo­ners boos: ‘Fietsers de dupe’

Voor een half miljoen euro krijgt een rotonde in de Zwolse wijk Stadshagen een extra vrije afslag, zodat buurtbewoners sneller de wijk uit kunnen. Maar een deel van de omwonenden is helemaal niet te spreken over de plannen voor zo’n bypass. ,,Dit is een oplossing voor een probleem dat niet bestaat en gaat ten koste van fietsers.’’

