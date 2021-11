Met die eeuwenoude stenen in Zwolle zit het nét even anders (maar het enthousiasme is er niet minder om)

UPDATE Stortvloed aan vacatures in Oost-Nederland, toch vinden niet alle werklozen een baan

Werkgevers in deze regio verteren de coronacrisis goed en schreeuwen om nieuw personeel. Het aantal vacatures is hoger dan het aantal officieel getelde werklozen. ,,Wie had dat een jaar geleden gedacht?”, stelt UWV-deskundige Rob Witjes. Toch blijkt het voor werkzoekenden niet eenvoudig om een baan te vinden.

