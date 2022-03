Met een bus vol injectiespuiten en stuwbanden snelt Geert uit Zwolle naar de Oekraïense grens: ‘Zaak van leven of dood’

Via een contactpersoon in Polen kwam bij ondernemers een concrete vraag binnen voor hulpmiddelen en of zij daar iets in konden betekenen. Die keuze om het transport te organiseren was snel gemaakt, vertelt Geert van Groningen uit Zwolle. ,,Wij hebben het goed met elkaar, wij hebben de bek vol. Dan moeten we ook zorgen dat we iets voor de Oekraïners doen.’’