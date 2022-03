Met een bus vol injectiespuiten en stuwbanden snelt Zwolse ondernemer naar de Oekraïense grens: ‘Zaak van leven of dood’

update Oekraïense kinderen veilig met dubbeldek­ker naar Dalfsen: ‘Iedereen is doodop’

Iedereen is kapot, zegt Ron Veenhuis als de dubbeldekker van South West Tours woensdagochtend veilig op de thuisbasis in Dalfsen is geparkeerd. Zo’n veertig Oekraïense kinderen en enkele moeders stappen uit en worden verspreid over opvangadressen in de wijde regio.

2 maart