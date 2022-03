Met een ‘eigen’ museum kan Thomas a Kempis ook ruim 550 jaar na zijn dood nog voor verbinding zorgen

Voorjaarszonnestralen schijnen langs een rij beuken op de talrijke sneeuwklokjes naast de gedenksteen voor Thomas a Kempis bij begraafplaats Bergklooster in Zwolle. ,,Deze dag lacht ons tegemoet”, zegt een van de pakweg 40 belangstellenden, vlak voordat begraafplaatsbeheerder Bert Pierik en wethouder Monique Schuttenbeld het Thomas a Kempis-museum openen. Vorig jaar gebeurde dit al eenmalig ter ere van het 550-jarige overlijdensjubileum van de Zwollenaar, maar nu definitief.

Een prille lentedag waarderen, het is een van die kleine deugden die Thomas a Kempis zelf op waarde had weten te schatten. Als aanhanger van de christelijke geloofsovertuiging de Moderne Devotie had hij een levensfilosofie waarin naastenliefde, overgave aan God en het nemen van de eigen ‘zielsverantwoordelijkheid’ centraal stonden. Zijn boek De Navolging van Christus behoort wereldwijd tot de meest invloedrijke en verspreide geschriften in de geschiedenis.

Volledig scherm Veel belangstelling bij begraafplaats Bergklooster. © Frans Paalman

Naastenliefde

Bert Pierik raakte in de jaren tachtig geïnspireerd om alles wat met Thomas a Kempis te maken heeft te verzamelen. De talloze boekuitgaven, portretten en zelfs de stenen waar de middeleeuwse monniken van het Bergklooster overheen liepen zijn nu te bezichtigen in een voormalig schoolgebouwtje naast de begraafplaats. Na al die jaren is Pierik zichtbaar dankbaar voor dit hoogtepunt. ,,De schouders kunnen iets zakken, maar nu begint de volgende fase van hier mensen mogen ontvangen. We hebben nog niet zoveel vrijwilligers, daarom zal het museum eerst beperkt en op aanvraag open zijn.”

Voor naastenliefde op dit vlak hoeft Pierik niet ver te zoeken. Buurtbewoner en kunstenaar Henk Groote schilderde naar eigen zeggen met veel plezier het nieuw onthulde portret van Thomas a Kempis tegen een vriendenprijs. ,,En als er straks bezoekers voor een dichte deur staan, kom ik hier met alle liefde zitten.”

Meer zichtbaarheid

Bij elke Zwollenaar gaat er bij de naam Thomas a Kempis een belletje rinkelen, al is het maar om de naar hem vernoemde school en straat in de binnenstad. Maar juist zijn gedachtegoed, zo betoogt wethouder Monique Schuttenbeld, verdient een prominentere plek in het hart van Zwolle. ,,Zwolle Marketing en stadsmuseum ANNO kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Ik vind het daarnaast prachtig dat hier het initiatief is genomen voor dit museum, op deze spirituele en mystieke plek waar hij woonde en werkte.”

Die grotere zichtbaarheid in de binnenstad zou ook jonge mensen beter bereiken. Schuttenbeld ziet de nieuwe generaties van tegenwoordig in groten getale opstaan voor verbinding in de samenleving. Op deze ontwikkeling is de boodschap van Thomas a Kempis een mooie aanvulling. ,,Die spirituele en harmonieuze kijk op het leven is enorm waardevol in deze tijden van verdeeldheid en polarisatie. Zijn gedachtegoed verbindt.”

Want een ding is wel duidelijk, als de tientallen bezoekers zich schoorvoetend verdringen in het voormalige klaslokaal waar nu schilderijen en boeken van Thomas a Kempis te bewonderen zijn: voor het gros van de aanwezigen is een schoolgebouw bezoeken al vele jaren geen dagelijkse bezigheid meer.