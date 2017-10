Met een potje vaseline naar voetbalclub WVF in Zwolle

De voetbalclub uit de wijk Westenholte heeft afgelopen zomer een nieuwe mat met nepsprieten gekregen en daar is eind september een laatste laag infill (rubberkorrels) in aangebracht. Dit zorgt voor problemen, meldt het bestuur op de clubsite. 'De combinatie van een nieuw veld en nog niet ingedaalde infill kan leiden tot schaafwonden als gevolg van een sliding of een val. Gezamenlijk met de gemeente onderzoeken wij momenteel de daadwerkelijke oorzaken en oplossingen.'

Advies

De vereniging die al tijden kampt met een nijpend capaciteitstekort laat spelers wel voetballen op de nieuwe kunstgrasmat (veld 3), maar geeft daarbij een dringend advies. Bijvoorbeeld om een slidingbroek aan te trekken, zodat een verdediger bij een tackle niet meteen zijn of haar vel van het been glijdt. Maar de clubleiding gaat nog verder: 'Het kan helpen om bijvoorbeeld de benen en armen vooraf in te smeren met vaseline. Wij hopen dat de klachten zo snel mogelijk verdwijnen door het veelvuldig gebruik van het veld.'

Berkum

Niet alleen bij de tweedeklasser in Westenholte werd afgelopen zomer de mat vervangen, ook voetbalvereniging Berkum kreeg een nieuw veld. ,,Toe maar, dadelijk is er nog een EHBO-post nodig langs het veld", reageert Berkums pr-man Aart Schippers met verbazing op het bericht van WVF. ,,Wij hebben alleen maar positieve geluiden gehoord over het nieuwe kunstgras."