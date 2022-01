Met excuses en extra bestuurder is Museum de Fundatie in Zwolle er nog lang niet

video De ene rode Franse auto is de andere niet: jaren cel geëist tegen Zwolse broers voor steekpar­tij in Kampen

Hun telefoons waren in Kampen. Ze appten elkaar over ‘chillen in Kampen’. En dan werd een 26-jarige man die avond ook nog eens neergestoken met een mes waarop DNA van een van beide broers zat. Maar hebben J.P. (22) en H.P. (27) uit Zwolle en Oldebroek de Kampenaar toegetakeld? Zelf zwijgen ze. Hun advocaten bepleiten onschuld. Opmerkelijk is de rol van kleine rode Franse auto’s.

17 januari