Met hiphop werken aan je zelfvertrouwen: jongeren in Zwolle geven zich bloot voor de camera van Bram

VIDEOStentor-journalist Bram van Kolfschooten (23) nam een kijkje achter de schermen bij Fakkelteit, waar kwetsbare jongeren via hiphop aan zelfvertrouwen winnen. Met zijn video legde hij hun verhalen vast en dook hij in de wereld van dit Zwolse fenomeen. De mini-documentaire is vanaf nu als vijfdelige serie via de site van de Stentor te zien.

Ricardo McDougal, ene helft van de welbekende Rico & Sticks, vormt het brein achter Fakkelteit. Welzijnsorganisatie Travers benaderde hem zes jaar geleden met de vraag of hij jongeren in de knel middels muziek een steuntje in de rug kon geven. Sindsdien kunnen jongeren tussen de 13 en 23 jaar elke maandag-en woensdagavond aanschuiven in Hedon.

Top2000-café

Van Kolfschooten benaderde Rico in het kader van zijn afstudeerproject voor de studie Journalistiek. ,,Een paar jaar geleden ben ik met Fakkelteit in aanraking gekomen. Ik zocht als organisator van het Top2000 café in het Vliegende Paard in Zwolle nog een hiphopact. Toen ben ik me ook wat meer gaan verdiepen in de achtergrond van dit initiatief. Ik houd zelf erg van muziek en het gegeven dat muziek aan jongeren die met hun ziel onder de arm lopen een veilige haven biedt, vind ik interessant.” Rico: ,,We doen dit nu een aantal jaren, Fakkelteit is als project begonnen, maar dat is het eigenlijk allang niet meer. Dit is iets dat blijft en daarom is het mooi om het onderliggende verhaal onder de aandacht te brengen.”

Volledig scherm Bram van Kolfschooten (r) maakte een documentaire over de Fakkelteit in Zwolle, het project van rapper Rico met jongeren. © Frans Paalman

‘Mijn kindje’

Zo gezegd, zo gedaan. Zo’n vier maanden lang was Van Kolfschooten vaste bezoeker van de workshops: ,,Bram heeft echt de tijd genomen om ons te leren kennen. En dit is mijn kindje, het is leuk om daarover te vertellen. Het bevestigt hoe waardevol dit is, daar sta je niet altijd meer bij stil”, zegt Rico. Van Kolfschooten: ,,Ik kom zelf uit een veilige omgeving, sta best ver van de belevingswereld van deze groep. Het vertrouwen bij de jongeren moest groeien, ik zie er ook niet hiphop uit. Pas na een maand nam ik de camera mee en ik heb ook teksten meegeschreven.”

Steun en toeverlaat

Het vertrouwen werd niet beschaamd en leverde intieme portretten op. Vooral Luc maakte indruk op Van Kolfschooten. ,,Ik ontmoette hem op een van de eerste avonden. Zijn moeder overleed toen hij elf was. Dat je als tiener je steun en toeverlaat verliest kwam wel binnen. Hij raakte psychisch in de knel, maar zijn teksten hebben hem geholpen om dit te verwerken.” Rico: ,,Het viel me op hoe open de jongeren zijn voor de camera. Het helpt dat ze gewend zijn om over hun leven te praten via teksten, ze leren hier te performen.’ Bram: ‘Ik heb echt wel respect voor deze doelgroep gekregen, hoe ze omgaan met volwassen problematiek. Je snapt hun boosheid als je de verhalen hoort.’ Rico: ,,Het is voor hun een soort zelftherapie. Ik herken hun emoties, neem zelf ook de nodige bagage mee, zoals druggebruik, de scheiding van mijn ouders. Daardoor zijn ze opener naar mij toe.’

Bram: ,,Het gaat nooit met wijzende vinger, Rico wil niet de zoveelste volwassene zijn die zegt wat er allemaal niet mag. Ik heb dit gemaakt voor de inwoners van Zwolle en omgeving. We mogen hier als stad trots op zijn. En dit is nodig.”