Met hulp van bingo kun je een betere cv opstellen

Over hoe je een LinkedIn-profiel opstelt. Waar je op let bij een sollicitatie. Tips voor mensen die introvert zijn. En hoe je moet netwerken. Dat soort dingen. Het vacaturecafé brengt werkzoekenden en werkgevers bij elkaar. Ik heb daarvoor aangeklopt bij MKB Zwolle. Gisteren hadden we 200 vacatures beschikbaar voor 300 werkzoekenden. Ze gingen eerst met elkaar praten. Na afloop gaven ze op formulieren aan in wie of wat ze interesse hadden. Ik koppel hen later aan elkaar, zodat er mogelijk een match ontstaat. Het vorige café was kleiner van opzet, maar bezorgde tien mensen een baan.''