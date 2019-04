Met je crossmotor dwars door de McDonald's in Zwolle: ‘Niet heel handig’

Dat was schrikken voor de medewerkers van de McDonald's-vestiging in Zwolle-Noord afgelopen zaterdagnacht. Twee crossmotoren reden daar de zaak binnen en reden met een hoop herrie een paar rondjes. ,,Niet heel handig”, zegt franchisenemer Sjoerd-Jan Feenstra vanaf zijn vakantie-adres.

Op een video die op verschillende videosites is gepubliceerd, is te zien hoe twee lolbroeken McDrive wel heel letterlijk namen. ,,Het was half twee 's nachts", bevestigt Feenstra. ,,Gelukkig is er niks gebeurd. Dit had ook heel anders af kunnen lopen. Er waren ook andere gasten in de zaak namelijk.”

Feenstra werd 's nachts gebeld door zijn medewerkers en liet ook aangifte doen. ,,We willen het liefst in contact komen met die jongens. En ze uitleggen dat dit geen leuke grap is en zeker niet heel handig is om te doen in een restaurant.”