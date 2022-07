Met Kraanbolwerk kreeg Zwolle trendy wijkje bij stadscentrum: ‘Ik hoef hier niet meer weg’

Ontbreken van toilet aan voorzijde station is politiek Zwolle een doorn in het oog: ‘Ronduit gênant’

Het ontbreken van een goed toegankelijk openbaar toilet op het station is de politiek in Zwolle een doorn in het oog. Het toilet was toegezegd door de NS, maar volgens het spoorwegbedrijf was er geen behoefte aan. ,,Een enorme misser’’, klinkt het vanuit de raad. De gemeente Zwolle is met de NS in gesprek over een oplossing. Over de niet voor iedereen toegankelijke fietsenkelder is het laatste woord ook nog niet gezegd.

29 juni