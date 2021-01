Met kroepoek bekogelde overvaller in Zwolle betuigt spijt: ‘Het doet me elke dag pijn wat ik heb gedaan’

video Personeel Chinees restaurant in Zwolle jaagt overvaller met groot mes weg door hem te bekogelen met ton vol kroepoek

7 oktober Wie was de gemaskerde man met het mes die op 8 augustus het personeel van het Chinees restaurant Minoyu in Zwolle de stuipen op het lijf joeg? In de uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht vanavond werden camerabeelden van de overval getoond.