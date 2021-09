Met tientallen ‘zwoegen’ op lucht en landschap van Voermans geliefde IJssel

Oranje of PEC, het maakt voor Dwight Lodeweges niks uit. ‘Ik sta met net zoveel plezier op het veld’

4 september Voor het eerst in ruim drie jaar heeft Dwight Lodeweges (63) geen wedstrijd tijdens een interlandperiode. En dat is even wennen, aldus de voormalig assistent-bondscoach uit Voorthuizen die sinds deze zomer de rechterhand is van PEC Zwolle-trainer Art Langeler.