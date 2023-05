Met uitvinding van dit Zwolse bedrijf weet je binnen een paar minuten of je ziek bent

indebuurt.nl Ooit een Franse vakantie­lief­de, nu samen een huis in Zwolle: binnenkij­ken bij Marlous en Jasper

“We zijn echte huismussen. De hele avond boven op de zolder bloempotten verven? Geen probleem, graag zelfs”, vertellen Marlous (30) en Jasper Landsheer (31), die graag gezelligheid willen creëren in huis. Dat deden ze onder andere met een schommel op zolder en door meubels een tweede leven te geven. Wij nemen een kijkje in hun woning in de wijk Assendorp in Zwolle.